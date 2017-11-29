«Бордо» на своём поле крупно победил «Сент-Этьен»

«Бордо» одержал крупную победу над «Сент-Этьеном» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме Александр Менди и Малком обеспечили «Бордо» комфортное преимущество в два мяча, а во второй половине игры Менди оформил дубль.

«Бордо» набрал 20 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Сент-Этьен» имеет в своём активе 19 баллов и располагается на десятой строчке.