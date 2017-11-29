Марадона: «Шапекоэнсе» год назад отправили умирать ради экономии $ 5 тыс.

Легендарный аргентинец Диего Марадона выразил соболезнования родным погибших футболистов и персонала «Шапекоэнсе», оставив сообщение на своей странице в «Инстаграме». Год назад самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился в Колумбии. В результате выжили только трое игроков бразильской команды.

«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад парни «Шапекоэнсе» отправились в поисках счастья и встретили свою смерть.

Хочу выразить соболезнования родственникам жертв и поклонникам клуба. И если я не говорил этого раньше, то из-за стыда. Потому что ради экономии $ 5 тысяч они отправили их умирать», — говорится в сообщении.