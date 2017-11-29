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Назаров спел о победе над «Зенитом»: мы — «Спартак», а вы — только увы

Футбол

Советский и российский актёр театра и кино Дмитрий Назаров, известный болельщик московского «Спартака», спел песню, которая посвящена победе столичного клуба над «Зенитом». В 18-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

«Ответ рок-музыканту Сергею Шнурову. С победой», — написано в «инстаграме» Назарова, который обращается к музыканту Сергею Шнурову, известному болельщику «Зенита».

Видеозапись с песней Дмитрия Назарова можно посмотреть на «Чемпионате».

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