Валуев: «Зенит» в Москве не был так уныл, как «Спартак» в Питере

Николай Валуев, российский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит», который состоялся 27 ноября и завершился победой красно-белых со счётом 3:1.

«Есть результат, и победил сильнейший в этот день. А из позитива можно только отметить, что „Зенит“ в Москве не был так уныл, как „Спартак“ в Питере. Питерцы давили и могли уйти от поражения, проигрывая по ходу игры в два мяча. Счёт 5:1 солиднее. Да и в таблице пока опережаем „Спартак“», — написал Валуев в своей конференции.