«Спартак» оштрафован за оскорбительные баннеры про Дзюбу, Орлова и Радимова

«Спартак» был оштрафован за демонстрацию оскорбительных баннеров про Артёма Дзюбу, Владислава Радимова и Геннадия Орлова во время матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартака» — «Зенит»: за демонстрацию оскорбительных баннеров про Дзюбу, Радимова и Орлова болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 150 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.