Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно за действия в игре 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:1). Кроме того, «Зенит» заплатит штраф за действия наставника команды Роберто Манчини в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3).



«По матчу «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок — до конца сезона-2017/18. Болельщики «СКА-Хабаровск» бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера болельщиками «СКА-Хабаровск» клуб оштрафован на 5 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Также Манчини на 19-й минуте выбежал на футбольное поле. Он остановился на боковой линии, но линия является полем. За выход на футбольное поле главного тренера команды «Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей.



По матчу «Урал» — «Краснодар». Обе команды вышли из раздевалок с задержкой. «Урал» задержался на две минуты, а «Краснодар» — на три. За задержку матча «Урал» и «Краснодар» оштрафованы на 50 тысяч рублей.



По матчу «Рубин» — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.