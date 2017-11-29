Спаллетти: я всё решил, на матч с «Кьево» с первых минут выйдут 11 игроков

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сделал шутливое объявление в преддверии домашнего матча 15-го тура Серии А с «Кьево». Он заверил, что с первых минут выпустит на поле 11 футболистов.



«Я всё решил… На матч с „Кьево“ с первых минут выйдут 11 игроков», — написал Спаллетти в «Инстаграме», чем вызвал бурную реакцию болельщиков. Экс-наставник «Зенита» также добавил хэштег #безотдыха.



Матч «Интер» — «Кьево» состоится в воскресенье, 3 декабря, на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца». У нерадзурри есть шанс выйти на первое место в турнирной таблице Серии А в случае победы.

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