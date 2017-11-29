Месси: конечно же собираюсь смотреть церемонию жеребьёвки ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, будет ли смотреть жеребьёвку чемпионата мира — 2018.



«Разумеется, мы думаем о возможных соперниках, о том, как добиться успеха. Шансы на выход из группы зависят от её состава, от того, насколько сильной или слабой она может оказаться. Лично я конечно же собираюсь смотреть церемонию жеребьёвки. Если она не наложится на матч или тренировку, буду обязательно смотреть», — сказал Месси в интервью пресс-службе ФИФА.



Ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018 будет популярный шоумен Иван Ургант. На церемонии выступят российские певицы Лариса Долина и Алсу. Трансляция начнётся на Первом канале 1 декабря в 18:00 мск.

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