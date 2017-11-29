Представитель Смолова встречался с гендиректором «Реала» на прошлой неделе

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, встречался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом на прошлой неделе. Об этом свидетельствует запись в «инстаграме» ProSports Management от 23 ноября.



«Работаем! Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко и генеральный директор ФК „Реал Мадрид“ Хосе Анхель Санчес», — говорится в сообщении ProSports Management.

Сегодня популярное издание Marca сообщило, что Смолов попал в сферу интересов «Реала», но шансы на его трансфер в мадридский клуб оцениваются невысоко.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» ProSports.