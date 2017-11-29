Митрюшкин избежал серьёзной травмы, но выбыл до конца года

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, который не смог продолжить встречу 16-го тура чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) из-за повреждения после столкновения в одном из эпизодов, избежал серьезной травмы.

У игрока было подозрение на разрыв крестообразных связок, но обследование выявило только растяжение связок. Несмотря на это, Митрюшкин уже не поможет «Сьону» до конца календарного года.

«Обидно, конечно, но худшего удалось избежать. И все же мы не сможем рассчитывать на него в этом году», — сказал Марко Пасколо, тренер вратарей ФК «Сьон».