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ЦСКА забил «Тосно» пять мячей в молодёжном первенстве и вышел в лидеры

Футбол

В российском молодёжном первенстве сыгран второй матч 19-го тура. ЦСКА принимал «Тосно» и добился крупной победы – 5:0. Набрав 42 очка, «армейцы» вышли в лидеры чемпионата.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Тимур Пухов, а на 37-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество своей команды. После перерыва в ворота «Тосно» влетело ещё три мяча.

На 53-й минуте Тимур Пухов оформил дубль, а спустя три минуты счёт увеличил Наяир Тикнизян – 4:0. Довершил разгром вышедший на замену Никита Мацзхарашвили, который отличился на 75-й минуте.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
30 ноября 2017, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
5 : 0
Тосно-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Пухов – 12, 2:0 – Олейников – 37, 3:0 – Пухов – 53, 4:0 – Тикнизян – 56, 5:0 – Мацхарашвили – 75
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