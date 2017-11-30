ЦСКА забил «Тосно» пять мячей в молодёжном первенстве и вышел в лидеры

В российском молодёжном первенстве сыгран второй матч 19-го тура. ЦСКА принимал «Тосно» и добился крупной победы – 5:0. Набрав 42 очка, «армейцы» вышли в лидеры чемпионата.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Тимур Пухов, а на 37-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество своей команды. После перерыва в ворота «Тосно» влетело ещё три мяча.

На 53-й минуте Тимур Пухов оформил дубль, а спустя три минуты счёт увеличил Наяир Тикнизян – 4:0. Довершил разгром вышедший на замену Никита Мацзхарашвили, который отличился на 75-й минуте.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».