Фото африканца в шарфе с Путиным представлено на конкурсе Best of Russia

Продолжается приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить участвующие в конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

В числе прочих представлена фотография колоритного африканского болельщика в шарфе с президентом России Владимиром Путиным на мартовском матче Россия — Кот-д'Ивуар в Краснодаре.

Оценивайте фотографии автора на портале Best of Russia, используя возможность голосования под каждым снимком с цифрой «+1».



Голосовать можно лишь один раз, но за каждую из работ автора. Голосование возможно с нескольких устройств.



«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017-го. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.