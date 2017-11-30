«Удинезе» забил «Перудже» 8 голов в игре Кубка Италии, Макси Лопес оформил покер

«Удинезе» разгромил «Перуджу» в матче четвёртого раунда Кубка Италии. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 8:3 в пользу хозяев.

Голами в составе «зебр» отметились Данило Ларанжера, Сванте Ингельссон, Кевин Ласанья, Якуб Янкто и Макси Лопес, который оформил покер, реализовав два пенальти в каждом из таймов. За гостей забивали Альберто Черри, Раффаэле Бьянко и Маттиа Мустаччио.

«Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Наполи». «Перуджа» покидает турнир.