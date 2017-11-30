Бышовец хочет, чтобы Россия встретилась с Уругваем и отомстила за матч 1970 года

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым поделился ожиданиями от жеребьёвки финального раунда чемпионата мира 2018 года. Завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьёвка, по итогам которой определятся соперники сборной России по группе на домашнем чемпионате мира.

«Надо учитывать не только силу возможных соперников, но и насколько они будут удобны нам по стилю. Рассчитывать на то, что есть слабые команды, не стоит. Опыт и практика чемпионата мира говорит, что это совсем не так. Вспомните Камерун на турнире 1990 года. Самая неприятная группа, которая для нас может выпасть, это Испания, Коста-Рика и Нигерия. С Коста-Рикой мы играли уже, к тому же они на прошлом чемпионате мира предстали сильной командой. Нигерия же — команда с хорошим уровнем игроков. Матч в Краснодаре с Аргентиной это показал. Для нас это был бы не очень подходящий соперник.

Что касается участников группы, которые могут нам облегчить выход из неё, то в первую очередь это, конечно, Панама. У них нет опыта участия на подобных турнирах. Из африканских стран Сенегал — тот соперник, над которым мы можем иметь ряд преимуществ. А из второй корзины я выберу Уругвай. Мне лично хочется, чтобы те ошибки, которые были допущены в очном матче 1970 года, были отомщены. У наших ребят есть все основания рассчитывать на положительный результат в матче с Уругваем. Для нашей команды это та группа, из которой вполне реально выходить», — сказал Бышовец.

В четвертьфинале чемпионата мира 1970 года сборная СССР проиграла команде Уругвая со счётом 0:1 при спорном судействе.