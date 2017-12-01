«Барселона» может пригласить Виллиана в случае провала переговоров по Коутиньо

В зимний трансферный период «Барселона» планирует вернуться к переговорам с «Ливерпулем» относительно перехода Филиппе Коутиньо, а в качестве альтернативного варианта рассматривается вингер «Челси» Виллиан.Такими сведениями располагает интернет-издание Goal.



Интересно, что интересы названных футболистов представляет один агент. Речь идёт о Жулиано Бертолуччи, который летом играл ключевую роль в переговорах о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону».



Контракт 29-летнего Виллиана с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

«Барселона» зимой намерена предложить «Ливерпулю» € 120 млн за переход Коутиньо