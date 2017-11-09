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«Барселона» зимой намерена предложить «Ливерпулю» € 120 млн за переход Коутиньо

Футбол

Руководство «Барселоны» намерено вернуться к переговорам с «Ливерпулем» относительно перехода бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в зимний период после неудачи в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport, посвятив этой новости свою главную страницу. По информации испанских журналистов, «Барселона» предложит € 120 млн в качестве компенсации.

Напомним, что контракт футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до 2022 года. Летом англичане отклонили все предложения «Барселоны» о трансфере одного из лидеров сборной Бразилии.

СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы
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