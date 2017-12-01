«Монако» и клуб из Китая нацелились на Турана

Тренерский штаб «Монако» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Арды Турана, сообщает Mundo Deportivo.

Кроме того, турецкого футболиста видеть в своих рядах хотел бы один клуб из Китая, название которого не разглашается. Летом Тураном уже интересовались в Китае, однако он остался в каталонском клубе. Как сообщает источник, ожидается, что в ближайшие недели руководство испанского гранда вернётся к вопросу о переходе 30-летнего Турана в другой клуб.

Туран не пользуется большим доверием главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. По итогам 13 туров чемпионата Испании турок не принял участия ни в одной игре.