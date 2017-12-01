«Арсенал» — «Спартак»: текстовая трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 1 декабря, в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу между командами «Арсенал» и «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».

Матч 01.12.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери из Санкт-Петербурга Вячеславом Безбородовым.



Ранее команда встречались друг с другом пять раз. Три победы на счету московского «Спартака», дважды удалось выиграть футболистам тульского «Арсенала». Последняя встреча между командами состоялась 9 августа 2017 года, победу тогда одержала московская команда со счётом 2:0.