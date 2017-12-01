Инфантино: во время жеребьёвки ЧМ буду очень внимательно следить за Линекером

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира—2018, которая состоится сегодня, 1 декабря, в Москве. Инфантино пошутил, что во время церемонии будет следить за Гари Линекером, который будет одним из ведущих жеребьёвки ЧМ-2018.

«Я буду смотреть жеребьёвку не только как президент ФИФА, но и как фанат футбола. Я впервые буду проводить эту церемонию, и поэтому момент особенно волнителен. Я знаю, что смотреть будут люди из более чем 100 стран, весь мир начнёт говорить о футболе после жеребьёвки в России. И в этих дискуссиях мы и проживём до лета. Я буду очень внимательно следить за Гари Линекером и всеми остальными, чтобы никто их потом не критиковал. Уверен, всё будет проведено великолепно в таком прекрасном месте, как центр Москвы, в Кремле»

Наши амбиции — сделать чемпионат мира в России лучшим в истории. Я уверен, что именно так и будет. Футбол — это сила, она делает позволяет миру думать о стране иначе, чем это представляется. Это шанс познакомиться с культурой, с тем, как страна живет на самом деле. Россия на всех уровня — от Путина до волонтеров — они уникально готовятся к чемпионату мира и выполняют все условия. Каждый, кто приедет в Россию, уверен, найдёт страну, которая любит футбол и которая подарит огромный праздник для гостей. Помимо этого многое изменилось — были построены аэропорты, вокзалы, «Лужники» — невероятный стадион. И эти стадионы будут принимать и другие большие соревнования. Также хочу отметить, что возможность бесплатно путешествовать по стране, это поможет свободно изучать эту большую страну. Чемпионат мира — это не просто спортивное событие, это социальное событие. Мы ждём в России больше миллиона фанатов со всего мира", — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.