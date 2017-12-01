«Арсенал» и «Ман Сити» поспорят за капитана «Вест Бромвича»

Защитник «Вест Бромвич Альбион» Джонни Эванс попал в сферу интересов «Арсенала» и «Манчестер Сити». Оба клуба готовы побороться за североирландца в январе. Об этом сообщает The Telegraph.

Летом «Манчестер Сити» уже пытался заполучить капитана «Вест Бромвича», но руководство «дроздов» запросило за 29-летнего футболиста £ 30 млн (около € 34 млн). Источник отмечает, что «Арсенал» предложил за защитника £ 25 млн (около € 28 млн), но получил отказ.

Интерес «канониров» обусловлен тем, что защитник Пер Мертезакер завершает карьеру летом, и Эванс мог бы занять его место. «Ман Сити» присматривается к североирландцу в связи с травой Джона Стоунса.