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ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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В группу A попали команды, наносящие меньше всех ударов среди сборных ЧМ-2018

Футбол

Сегодня, 1 декабря, в Москве состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата мира — 2018. InStat проанализировал выступления всех команд — участниц первенства мира в России начиная с 11 июля 2016 года по настоящий момент. Были рассмотрены как официальные, так и товарищеские матчи всех сборных.

По данным InStat, в группу A попали команды, которые наносят меньше всех ударов среди сборных — участниц чемпионата мира.

Сборная Уругвая наносит 10,2 удара в среднем за матч, России – 10,1, Саудовской Аравии – 9,9, а Египта – 8,2.

Также стоит отметить, что Уругвай – единственная команда из 32 финалистов турнира с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (- 2).

Однако в составе сборной Уругвая выступает лучший бомбардир отборочного этапа в Южной Америке – Эдинсон Кавани (10 голов).

«У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всего лишь имена»
Черчесов, Мутко и тренеры Египта и Уругвая комментируют итоги жеребьёвки.
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