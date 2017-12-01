Россия — Саудовская Аравия: впервые ЧМ откроют команды с худшим рейтингом ФИФА

Сегодня состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2018, который пройдёт с 14 июня по 15 июля в России. Первыми на турнире сыграют сборные России и Саудовской Аравии — две худшие команды согласно рейтингу ФИФА (65-е и 63-е места соответственно). Такое случается впервые за всё время существования рейтинга, который появился в 1993 году.



Матчи открытия турниров после введения рейтинга ФИФА

ЧМ-1994: США — Швейцария

ЧМ-1998: Бразилия — Шотландия

ЧМ-2002: Франция — Сенегал

ЧМ-2006: Германия — Коста-Рика

ЧМ-2010: ЮАР — Мексика

ЧМ-2014: Бразилия — Хорватия



Поединок между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.