Нигматуллин: на Саудовскую Аравию и Египет нужно настроиться как на Бразилию

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018. Россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Жеребьёвка очень благоприятная. Главное, чтобы это не перешло в эйфорию, которая может навредить: и Саудовскую Аравию, и Египет обыгрывать можно и нужно, но к ним нужно хорошо подготовиться и максимально настроиться, как на Бразилию. В целом всё позитивно, оптимистично. У каждой команды есть свои слабые и сильные стороны. В любом случае календарь у нас хороший. В первых двух матчах можно обеспечить себе выход в плей-офф. Понятно, что дальше — Португалия и Испания, но туда пока не надо заглядывать.



Прямой конкурент за первое место – Уругвай, в составе которого играют футболисты мирового масштаба. Кавани, Годин, хороший вратарь Муслера — те игроки, тот костяк, на котором строится эта команда. Уругвай – это очень непростой соперник. Египет и Саудовская Аравия, конечно, классом ниже.



У Египта главный лидер – вратарь, который даже старше меня. Я закончил, а он ещё играет. Летом увидим его России. Египет давно не отбирался на чемпионат мира. Поэтому сам факт попадания в финальную стадию заслуживает уважения. У Саудовской Аравии в составе только один легионер, остальные футболисты из внутреннего чемпионата. Команда вполне проходимая», — сказал Нигматуллин в интервью пресс-службе РФС.

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