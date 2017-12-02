Кучук: «Ростов» в первом тайме матча с «Динамо» действовал слишком монотонно

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Так получилось, что в первом тайме мы действовали слишком монотонно. При этом «Динамо» отдало нам преимущество. У нас же мяч не задерживался в линии атаки. Когда такое происходит – соперник получает преимущество в центре поля. В итоге дважды пропустили», — передаёт слова Кучука корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Напомним, что оба мяча «Динамо» забило в первом тайме — в концовке отличились Фатос Бечирай и Александр Ташаев.