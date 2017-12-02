Лопырёва пригласила болельщиков сборной Ирана в Россию на ЧМ-2018

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва пригласила болельщиков сборной Ирана посетить Россию во время мундиаля.

«Добро пожаловать в Россию. Хочу поздравить сборную Ирана с выходом на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Мы ждём гостей из Ирана и болельщиков в нашей стране», — сказала Виктория Лопырёва, опубликовав соответствующее видеоприглашение в своём «твиттере».

Ранее иранские болельщики поблагодарили ведущую жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018 Марию Командную за то, что она прислушалась к их просьбе и провела мероприятие в скромном платье. Иранцы опасались, что национальное телевидение прервёт шоу, если наряд россиянки будет чересчур откровенным. Сборная Ирана по итогам жеребьёвки попала в одну группу с командами Марокко, Испании и Португалии.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Виктории Лопырёвой.