Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»

«Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Дуайт Гейл открыл счёт, однако ещё до конца первого тайма лондонская команда сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Эдена Азара и Альваро Мораты. Во второй половине игры Азар реализовал пенальти и закрепил победу синих.

«Челси» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (15) — 12-й.