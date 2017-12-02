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Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»

Футбол

«Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Дуайт Гейл открыл счёт, однако ещё до конца первого тайма лондонская команда сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Эдена Азара и Альваро Мораты. Во второй половине игры Азар реализовал пенальти и закрепил победу синих.

«Челси» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (15) — 12-й.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Гейл – 12, 1:1 – Азар – 21, 2:1 – Мората – 33, 3:1 – Азар – 74 (пен)
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