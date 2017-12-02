Вальверде: травма Юмтити стоила «Барселоне» двух очков

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о ничейном результате матча с «Сельтой» (2:2) в 14-м туре Примеры.

«У нас был шанс повести со счётом 3:1, но эпизод с Юмтити, который привёл к его травме и замене, стоил нам двух очков. У Пике, Алькасера, Паулиньо и Месси были моменты, но они их не реализовали.

«Сельта» хорошо начала, и мы с трудом вернулись в игру. После их первого гола мы начали играть более остро и сравняли счёт. Мы начали доминировать, но во втором тайме случился эпизод, который стоил нам победы", — цитирует Вальверде Marca.