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«Бешикташ» разгромил «Галатасарай» в стамбульском дерби

Футбол

«Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» в матче 14-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В дебюте второго тайма Дженк Тосун открыл счёт. На 70-й минуте Душко Тошич удвоил преимущество «Бешикташа». В концовке Альваро Негредо забил третий мяч в ворота гостей.

«Бешикташ» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Галатасарай», который набрал 29 баллов, по-прежнему находится на первой строчке.

Турция - Суперлига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 19:30 МСК
Бешикташ
Стамбул
3 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 – Тосун – 46, 2:0 – Тошич – 70, 3:0 – Негредо – 90+1
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