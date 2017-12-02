Гвардиола: беспокоят возможные дисквалификации игроков «МС» на дерби с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о выборе состава на матч с «Вест Хэм Юнайтед» (3 декабря) в 15-м туре АПЛ. Венсан Компани, Фернандиньо и Лерой Зане пропустят дерби с «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе, если получат жёлтые карточки в завтрашней игре.

«Компани долго не играл, а Фернандиньо часто выходил на поле в этом сезоне. Меня беспокоят возможные дисквалификации, ведь дерби – важный матч, как и встреча с «Вест Хэм Юнайтед». Самое главное – добиться результата в завтрашнем матче.



Давид Сильва был среди запасных в прошлом матче, нам необходимо чередовать игроков. В декабре мы играем девять раз, и требуются усилия всей команды», — цитирует испанца сайт «Сити».