Де Хеа: в конце первого тайма «Манчестер Юнайтед» потерял контроль над игрой

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Это была сложная игра, я очень счастлив. Мы забили два быстрых гола, но в конце первого тайма потеряли контроль над игрой. Во втором тайме они быстро отыграли один мяч, а потом судья удалил Погба и стало ещё тяжелее.



Что могу сказать о своей игре? Мы победили, вся команда отлично защищалась все 90 минут», — сказал игрок.