Хендерсон: надо сыграть со «Спартаком» так, как мы играем последние пару недель

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от домашнего матча с московским «Спартаком» (6 декабря) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нас ждёт ещё одна важная игра в середине недели. Нам нужно продолжать играть так же, как в последние пару недель, и тогда это будет хороший вечер на „Энфилде“.

Ротация хорошо работает, все игроки «Ливерпуля» выглядят свежо. Конечно, когда ты не попадаешь в стартовый состав, то остаёшься разочарован, но зато ты будешь готов к следующей встрече", — сказал Хендерсон.