Матерацци: Спаллетти — главная причина успеха «Интера» в этом сезоне

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци выразил мнение, что приход Лучано Спаллетти стал ключевым фактором прогресса нерадзурри. Клуб возглавит турнирную таблицу серии А, если победит «Кьево» в домашнем матче 15-го тура (3 декабря).

«Спаллетти — главная причина успеха „Интера“. Лучано Спаллетти на скамейке — это гарантия того, что ухудшения качества игры не произойдёт. Мы знали это с того момента, как он приехал в „Интер“.



Но не нужно никуда торопиться. После „Кьево“ они начнут думать о матче в Турине против «Ювентуса». Если „Интер“ окажется лидером к матчу против чемпионов Италии, нужно будет дать первоклассный ответ на вопрос об амбициях команды», — сказал Матерацци в интервью Gazzetta dello Sport.