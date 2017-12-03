Рахимич может возглавить «СКА-Хабаровск»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, в настоящее время тренирующий в ДЮСШ красно-синих игроков 2003 года рождения, может возглавить «СКА-Хабаровск». По данным Onedivision, зимой он может сменить действующего наставника хабаровчан Алексея Поддубского.



Рахимич не имеет опыта работы с мужскими командами. В ноябре он заявил о желании начать самостоятельную тренерскую карьеру в России.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.