«Леганес» прервал серию из четырёх поражений в Примере, выиграв у «Вильярреала»

«Леганес» выиграл у «Вильярреала» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На исходе часа игры Даниэль Раба открыл счёт. На 72-й минуте Диего Рико провёл ответный мяч. Девять минут спустя Набиль Эль-Зхар забил второй мяч в ворота гостей. В концовке отличился Габриэл.

«Леганес» прервал серию из четырёх поражений в турнире и с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (21) — шестой.