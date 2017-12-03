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«Леганес» прервал серию из четырёх поражений в Примере, выиграв у «Вильярреала»

Футбол

«Леганес» выиграл у «Вильярреала» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На исходе часа игры Даниэль Раба открыл счёт. На 72-й минуте Диего Рико провёл ответный мяч. Девять минут спустя Набиль Эль-Зхар забил второй мяч в ворота гостей. В концовке отличился Габриэл.

«Леганес» прервал серию из четырёх поражений в турнире и с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (21) — шестой.

Испания - Примера. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Леганес
Леганес
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Раба – 60, 1:1 – Рико – 72, 2:1 – Эль-Зхар – 81, 3:1 – Габриэл – 90+3
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