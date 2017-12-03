Игравший вдесятером «Хетафе» нанёс «Валенсии» первое поражение в сезоне

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 66-й минуте записал на свой счёт полузащитник хозяев Маркель Бергара. При этом «Хетафе» с 25-й минуты играл вдесятером после удаления Мауро Арамбарри на 25-й минуте. Всего главный арбитр матча показал игрокам обеих команд 11 жёлтых карточек. Таким образом, «Валенсия» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Примеры.

«Валенсия» (31 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (19) — на восьмой строчке.