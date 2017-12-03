Скрипченко: благодарен игрокам «Анжи» за настрой, с которым они вышли

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Приятно, что одержали заслуженную победу. Благодарен команде за тот настрой, с которым игроки вышли. Хотели с первых минут оказывать хорошее давление на соперника, учитывая, что игра была за шесть очков и нам нужна была эта победа. Прессинг, огромное желание и голы быстрые — послужили хорошим моментом, чтобы держать игру под контролем.

После удаления было уже понятно, что сопернику будет очень тяжело в этом отношении. Главная задача была во втором тайме не останавливаться, не играть академично, а постараться оказывать такое же давление. Заслуженная победа. Благодарен команде, спасибо ребятам", — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».