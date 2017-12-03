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«Анжи» дома разгромил «СКА-Хабаровск»

Футбол

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал «СКА-Хабаровск» и добился разгромной победы — 4:0.

Уже на 1-й минуте Хуан Лескано поразил ворота своей бывшей команды. На 8-й минуте Владимир Полуяхтов сделал счёт 2:0. На 26-й минуте хабаровская команда осталась вдесятером — красную карточку получил вратарь Александр Криворучко. В конце первого тайма Иван Маркелов забил третий мяч у махачкалинцев, а на 85-й Игорь Армаш установил окончательный результат.

В таблице РФПЛ «Анжи» занимает 15-е место, опережая на семь очков идущий на последней строчке «СКА-Хабаровск», который проиграл пятый матч кряду.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Анжи
Махачкала
4 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Лескано – 1, 2:0 – Полуяхтов – 8, 3:0 – Маркелов – 43, 4:0 – Армаш – 85
Удаления: нет – Криворучко, 26
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