Яровинский — о работе в «Халл Сити»: было круто, это стоило того во всех смыслах

Олег Яровинский, который покинул «Халл Сити» вместе с Леонидом Слуцким, признался, что не жалеет о времени, проведённом в английском клубе.

«Это было круто. Это стоило того во всех смыслах», — заявил Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Cегодня «Халл Сити» объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера. Вместе с российским специалистом «Халл Сити» покинул и Олег Яровинский, который в октябре был назначен стратегическим директором клуба.

«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.