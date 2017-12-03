Слуцкий — о работе в «Халл Сити»: это было сложное, но очень захватывающее время

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход с поста главного тренера английского клуба «Халл Сити».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с „Халл Сити“, от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов.

Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня.

«Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего", — заявил Слуцкий.

«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, что бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английскую команду в июне 2017 года.