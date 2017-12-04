Боатенг: «ПСЖ» уничтожит «Баварию», если мы сыграем, как в матче с «Ганновером»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Футболист призвал своих одноклубников организованнее сыграть в обороне.

«В последнем матче чемпионата мы играли не лучшим образом. «Бавария» плохо оборонялась, давая «Ганноверу» пространство и возможность угрожать нам. Во втором тайме мы сыграли более организованно, но, если будем так действовать против «ПСЖ», нас уничтожат», — цитирует Боатенга Goal.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 5 декабря. Начало – в 22:45 мск.