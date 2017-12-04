Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Боатенг: «ПСЖ» уничтожит «Баварию», если мы сыграем, как в матче с «Ганновером»

Футбол

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Футболист призвал своих одноклубников организованнее сыграть в обороне.

«В последнем матче чемпионата мы играли не лучшим образом. «Бавария» плохо оборонялась, давая «Ганноверу» пространство и возможность угрожать нам. Во втором тайме мы сыграли более организованно, но, если будем так действовать против «ПСЖ», нас уничтожат», — цитирует Боатенга Goal.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 5 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Бавария» победила «Ганновер», «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент