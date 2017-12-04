Фарфан стал MVP 19-го тура РФПЛ

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан MVP 19-го тура российской Премьер-Лиги.



В голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ Фарфан всего на один балл отстал от другого героя тура, форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна, но добрал своё в двух читательских опросах – на специальной странице проекта и в паблике «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте». Третьим с восемью баллами стал хавбек «Спартака» Денис Глушаков.

На звание лучшего игрока 19-го тура российской Премьер-Лиги также претендовали: Андреас Гранквист, Виктор Классон (оба — «Краснодар»), Бибрас Натхо и Понтус Вернблум (ЦСКА), Фёдор Смолов («Краснодар») и Луис Адриано («Спартак»).