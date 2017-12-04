УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак»

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своём поле будет принимать «Спартак» (6 декабря), обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему помогать будут Павел Рачковски и Томаш Мусял. Асисстенты арбитра — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртым рефери назначен Радослав Сейка.

В текущем сезоне Марциняк работал на трёх матчах Лиги чемпионов, в которых в общей сложности показал девять жёлтых карточек, одну красную и назначил один пенальти.