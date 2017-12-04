Исследование: Мбаппе — самый дорогой футболист до 21 года в топ-5 чемпионатов

Исследование CIES Football Observatory показало, что в настоящее время самым дорогим футболистом (не старше 21 года) среди игроков, выступающих в топ-5 чемпионатов, является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость выросла с € 133,8 млн до € 182,8 млн.

На втором месте оказался Деле Алли из «Тоттенхэма», который оценивается в € 180 млн. Самыми дорогими в своих чемпионатах также считаются Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 55,7 млн, Тимо Вернер — («Лейпциг») — € 92, млн и Усман Дембеле («Барселона») — € 120,4 млн.