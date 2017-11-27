Т. Силва: сказал Мбаппе, чтобы он не думал, что всё ещё выступает за «Монако»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва оценил игру нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монако» (2:1). Мбаппе, который до этого сезона выступал за монегасков, упустил несколько моментов, а единственный гол хозяев хавбек Жоау Моутинью забил после рикошета от головы Килиана.

«В раздевалке я в шутку сказал Килиану, чтобы он не думал, что всё ещё выступает за „Монако“. Он даже помог им забить гол со штрафного. Если серьёзно, то у Мбаппе получился великолепный старт сезона, как и у Неймара с Кавани», — приводит слова Силвы L`Equipe.