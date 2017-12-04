Перотти и Найнгголан готовы сыграть с «Карабахом», участие Коларова под вопросом

Полузащитники Диего Перотти и Раджа Найнгголан будут готовы помочь «Роме» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом». Об этом рассказал наставник римлян Эусебио Ди Франческо. А вот участие Александара Коларова под вопросом.

«Диего Перотти и Раджа Найнгголан в составе, и мы очень этому рады. Коларова посмотрим сегодня на тренировке. Он получил ушиб в матче со СПАЛом, но почти наверняка сыграет.



Наша цель — выход в 1/8 финала. В этом матче надо атаковать с первых минут. Нельзя позволить сопернику вздохнуть. Мы должны играть решительно, с тем же настроем, что и прежде. Это уменьшит риски.



«Карабах» показал, что он прибавил по сравнению с первым матчем против «Челси». Надо сохранять осторожность и с уважением отнестись к сопернику, но мы знаем, что сможем победить эту команду, если сыграем близко к своему максимуму», — цитирует Ди Франческо пресс-служба УЕФА.

Матч «Рома» — «Карабах» состоится 5 декабря. Начало – в 22:45 мск.