Матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» перенесён с 31 декабря на 4 января

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед», который был запланирован на 31 декабря, перенесён. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор». Встреча состоится 4 января 2018 года.

Решение о переносе встречи было принято обеими сторонами. Консультативная группа выявила, что игру на «Уэмбли» посетят максимум 43 тыс. человек, в то время как стадион вмещает 90 тыс. Связано это с загруженностью дорог и транспортными проблемами в канун Нового года.

После продолжительных переговоров было принято решение перенести матч на 4 января, чтобы больше болельщиков могли посмотреть игру.