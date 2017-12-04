Аллегри: «Ювентус» либо побеждает, либо рискует вылететь из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Завтра будет важный тест для Пауло Дибалы. Ему нужно продолжать стремиться к большему. Мы не можем позволить себе ждать и смотреть, как сыграет „Барселона“. Либо мы побеждаем, либо рискуем вылететь из Лиги чемпионов. Завтра наш настрой должен быть очень высоким. Мы должны быть терпеливыми и использовать свои моменты.

Таблица Серии А — показатель того, где мы находимся прямо сейчас: даже после победы над «Наполи» нам все равно нужно продолжать совершенствоваться и развивать игру", — сказал тренер.

Матч «Олимпиакос» — «Ювентус» состоится в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» завтра, 5 декабря. Начало — в 22:45 мск.