Тренер «Халла»: несмотря на уход Слуцкого, игрокам нужно продолжать работать

Тренер первой команды «Халл Сити» Тони Пеннок, временно руководящий тренировочным процессом «тигров» после ухода Леонида Слуцкого, отметил, что, несмотря на изменения в тренерском штабе, футболистам надлежит продолжать работать в ожидании преемника российского специалиста.



«У нас было не самое простое утро. Леонид попрощался с игроками и персоналом, но парни понимают, что они в любом случае должны продолжать работать и, конечно, сделали это. Получилась приятная тренировка. К сожалению, это неотъемлемая часть футбола. Мы не в первый раз наблюдали за тем, что случилось сегодня утром и прошлой ночью, и это произошло не в последний раз.



Все разочарованы тем, как проходит сезон, но парни знают, что к концу недели может появиться новый тренер, поэтому они должны быть в наилучшем состоянии, чтобы попасть в заявку на субботний матч. Футболисты должны тренироваться и держать свои мысли в себе.



Это может стать новым вызовом для многих игроков, особенно тех, кто в последнее время не проходил в состав. С новым тренером каждый получит возможность начать всё с чистого листа. Кто бы не пришёл на место Слуцкого, у него будут свои идеи насчёт команды, и им нужно будет следовать», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

«Он может быть великим, но не с этими идиотами». Фанаты об уходе Слуцкого Болельщикам «Халла» искренне жаль расставаться с российским тренером.