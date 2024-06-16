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Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Италии с Испанией на Евро-2024

Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Италии с Испанией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания, вероятно, настроится иначе, чем Албания, и будет сильнее нас давить. Нам нужно будет перемещать мяч быстрее, чем сегодня вечером. В матче с Испанией нам нужно будет больше перемещать мяч вперёд и стараться играть за спиной защитников», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1-го тура сборная Италии обыграла национальную команду Албании со счётом 2:1. Встреча с Испанией состоится 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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