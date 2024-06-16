Аршавин оценил игру Доннаруммы в игре с Албанией на фоне трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре голкипера «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в первом матче Евро-2024 с Албанией (2:1) на фоне трансфера российского вратаря Матвея Сафонова во французский клуб.

«Если мы берём «ПСЖ» без Сафонова, то в целом у него (Доннаруммы. — Прим. «Чемпионата») работы не было. Тот гол, который забили, там здорово попал Байрами. И, мне кажется, Доннарумму винить трудно, в остальном у него работы было мало, а если там мяч как-то долетал, то это были простые удары… Если берём (оцениваем его игру. — Прим. «Чемпионата») с позиции, что Сафонов перешёл, то работы у Доннаруммы были мало, когда нужно, не спас, действовал неуверенно, и только оборона Италии позволила пропустить всего один гол (смеётся)», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, игрок сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Мяч оказался в сетке ворот итальянского вратаря Доннаруммы уже на 23-й секунде встречи.

Материалы по теме Игрок сборной Албании Байрами высказался о том, что забил самый быстрый гол в истории Евро

Евро-2024: итоговый список команд: